Von der Quadratur des Kreises

Nach Problemen mit der deutschen Franchisekette habe man sich entschlossen, im Oktober eine eigene, österreichische Marke zu gründen, erläutert Zimmermann. Und so wurde aus dem Studienkreis Österreich das LernQuadrat.



"Bisher war es schwierig für uns, weil wir die Unterlagen, die aus Deutschland kamen, übernehmen mussten. Da stand dann Abitur statt Matura - das wäre ja noch gegangen, aber bei "Versetzungsendspurt" (Versetzung ist das Aufsteigen) haben wir uns schon schwerer getan", so der Geschäftsführer, der über die neue Eigenständigkeit sichtlich froh ist. "Schon nach dieser kurzen Zeit sagen die Kinder ,Wir gehen ins Lernquadrat'", beschreibt Zimmermann die schnelle Aufnahme der neuen Marke unter den Kunden.



"Wir behalten die alten bewährten Konzepte bei", bestätigt der Geschäftsführer. Das Lernen in kleineren Gruppen, die individuelle Betreuung und das umfangreiche Nachhilfeangebot, das von Mathematik und Englisch - die meistbesuchten Kurse - bis hin zu Latein und Rechnungswesen reicht. Weiterhin wird es auch Prüfungsvorbereitung, Aufgabenbetreuung und Ferienkurse geben.



An 11 Standorten in Wien werden derzeit etwa 1.000 Schülerinnen und Schüler betreut. Das Team von LernQuadrat ist gerade dabei, spezielle Lernmaterialien zusammenzustellen. An eigenen Materialien für Rechnungswesen-Nachhilfe werde gerade gearbeitet. Interessant sei auch, dass Spanisch immer mehr im Kommen sei, berichtet der LernQuadrat-Geschäftsführer. Überlegt wird auch die Herausgabe einer Lerntechnikbroschüre. "Eigentlich sollten wir alle wissen, wie man richtig lernt, aber oft wird das vernachlässigt", ist der LernQuadrat-Geschäftsführer überzeugt.



Für die Nachhilfestunden in Kleingruppen werden die Betreuerinnen und Betreuer eigens geschult. "Viele davon sind Lehramtsstudenten", erklärt Zimmermann. Deshalb wechseln von den insgesamt etwa 300 Lehrkräften jedes Jahr bis zu 100 ihren Job und neue werden aufgenommen.



Vorhilfe statt Nachhilfe



Neu ist eine 24-Stunden Nachhilfe-Hotline, unter der sich Schüler und Eltern rasch und kompetent informieren können, was in welcher Situation am besten zu tun ist, so Zimmermann.



Noch sind sowohl die ersten Fünfer im Zeugnis als auch eventuelle Prüfungen, um diese auszubessern, für die meisten Schülerinnen und Schüler in weiter Ferne, aber dennoch sind die Kurse am LernQuadrat schon gefüllt.



"Von den Eltern wird zunehmend ,Vorhilfe' statt ,Nachhilfe' gefordert", erklärt Zimmermann. Jetzt seien auch schon die ersten Sprechtage gewesen, nach denen die Eltern eventuelle Probleme ihrer Kinder abschätzen können. "Wir haben auch schon Schüler, die selbst zu uns kommen, weil sie wissen, dass sie in diesem Schuljahr früher anfangen müssen, ihre Leistungen zu verbessern", so Zimmermann. Nachhilfe sei eine sinnvolle Ergänzung zum Schulalltag.



Interessant war für den LernQuadrat-Geschäftsführer eine Umfrage über Nachhilfe, die sein Institut in Auftrag gegeben hat. Über die Hälfte von 500 befragten Müttern und Schülern gaben an, private Nachhilfeangebote zu nutzen. Für Zimmermann ein überraschend hoher Anteil. Erfreulich war für ihn, dass keine der Befragten, die Dienste des LernQuadrat in Anspruch genommen haben, mit den Leistungen "nicht zufrieden" waren.



"Ich sehe das selbst. Bei uns kommen die Kinder gern, sie schwänzen nicht. Wir haben auch kaum Disziplinärprobleme und auf den WCs keine Graffitis - und das liegt nicht daran, dass wir nur Kinder aus der ,Oberschicht' haben", betont Zimmermann.



LernQuadrat-Hotline: 01/812 45 45



http://www.lernquadrat.at/