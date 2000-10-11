Von DJs und Nachtfalken

"Schon wieder eine Talk-Show", seufzte Neo-Talkmaster und "profil"-Kulturredakteur Sven Gächter, als er gestern im Wiener RadioKulturhaus die erste Folge seiner Talkshow "Meinen Sie wirklich?!" ins Leben rief. Einmal im Monat talken nun zwei Parteien zwei Stunden über Kultur und ähnliches. Initialzündung für provokante Dialoge sollen gegensätzliche Auffassungen der beiden Gesprächspartner sein. Flockige Leichtigkeit, angesiedelt irgendwo zwischen Diskussion und zwanglosem Geplauder, soll zum Lachen anregen.



Als erste in den Ring wagten sich Fußballlegende und Musiker Hans Krankl und DJ-Star Patrick Pulsinger sowie Louie Austin, Barsänger im Marriott. Die Rollenverteilung beim Talk war ebenso simpel wie das Konzept der Show. Die personifizierte Musikavantgarde Pulsinger pochte auf seine Existenzberechtigung als Musiker, während Rhythm-and-Blues-Verehrer Krankl auf Traditionelleres setzte.



Dass zwischen all dem Talk auch Lacher zu verbuchen waren, lag weniger am Talkmaster, der sich im Printjournalismus sichtlich wohler fühlt als auf der Bühne, sondern vielmehr an den Gästen, die sich stellenweise nämlich nicht an die ihnen zugedachten Rollen hielten. Austin sinnierte über neue Wege in der Musikbranche und gab sich philosophisch. Ex-Nachtfalke Krankl wiederum konnte sich nicht überwinden, Computer als Musikinstrument anzuerkennen. Weshalb Pulsinger nicht müde wurde, das Wesen der elektronischen Musik zu erklären. Zu hören ist die Aufzeichnung des ersten "Meinen Sie wirklich?!"-Talks am Samstag um 22.35 Uhr auf Ö1.



Am 6. November sitzen sich DJ Amina Handke und Operettendiva Dagmar Koller gegenüber. Ein Gesprächsduo mit Potential - und auch dem Talkmaster sollte man noch eine Chance geben.