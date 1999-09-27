Von Karl Löbl zu Perikles

"Kennen Sie den Herrn?" "Kennen Sie dieses Auto?" Zirka 15-mal stellte Karl Löbl als Straßenreporter Menschen aller Schichten dieses Frage-Tandem. (Fast) alle erkannten sofort das Auto, nur eine



einzige Dame den gleichnamigen Herrn. Zu sehen gab es dieses Stück TV-Nostalgie am Donnerstag-nachmittag auf 3sat. Der Titel der legendären Sendereihe: "Bitte, legen Sie ab!" Das Datum der



Erstausstrahlung: 27. Dezember 1967. Die Gestalter dieses "Prominentenporträts" von Ferry Porsche waren H. F.-Karwin und Karl Löbl. Heutzutage besonders auffallend: die einschüchternde Wirkung des



hingehaltenen Mikrofons und der aufgepflanzten Kamera; dazu passend der oft unterschwellige Befehlston im Rahmen der Fragerei. Oft zuckten die Befragten leicht zurück, fühlten sich ertappt, waren



schließlich doch ganz brav und ein bissi stolz zur Auskunft bereit.



Was heute in Form von beinah schon allgegenwärtigen Reporterteams in Fußgängerzonen meist nervt, war damals noch Ausnahme · der Farbtupfer im grauen Alltag(s-TV).



Hypermoderne Television hingegen bot die "Universum"-Folge am Abend bei ORF 2. Begeisterte Fachleute und begeisternde Spielszenen und Bilder erinnerten an das antike Athen des Perikles · den Ursprung



unserer heutigen Demokratie. Alles sehr lehrreich und dramaturgisch bestens gemacht. Man bekam Lust auf das Blättern in alten Schulbüchern und wurde an das hochprozentig Schätzenswerte unserer



heutigen Staatsform erinnert. Entscheidend: das geistige Erbe. Es prägt die Welt noch heute.