Von Menschen und Schafen

"Big Brother" ist ein alter Hut: In Kroatien wird eine neue Form der Reality-Show getestet. Statt Menschen sind Schafe die Hauptdarsteller. Auf der Internetseite www.stado.org können Zuseher rund um die Uhr das Sozialverhalten der Tiere beobachten und per Abstimmung entscheiden, welches das Gehege verlassen muss.



Bislang traf es die Schafe Nevinka, Stasa und Veselka. Sie könnten nun, dem Bericht eines örtlichen Tagblatts zufolge, im Kochtopf landen. Unter den verbliebenen vier Schafen kann sich Josip die größten Hoffnungen auf den Hauptpreis machen. Für den glücklichen Gewinner gibt es zwar keinen Geldpreis, doch es wird ihm - man höre und staune - ein Gedicht gewidmet.



Und warum das Ganze? Nehmen Menschen an so einer Geschichte teil, so tun sie das ja wohl freiwillig. Es sei ihnen somit unbenommen. Aber die Schafe? Die Veranstalter begründen den Sinn ihres Tuns damit, dass immer mehr Menschen, gerade solche, die an Reality-Shows teilnehmen, in jeder Situation wie Schafe dargestellt würden. Am Samstag hat die Sache ein Ende. Dann wird das Gewinnerschaf feststehen.