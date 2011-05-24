Von nichts kommt nichts

Derartige Vorfälle hat es schon lange nicht mehr gegeben. Und ganz kann man sie nie verhindern, sogar in der viel gepriesenen Premier League ist es im Dezember in Birmingham zu ähnlichen Ausschreitungen gekommen. Es gibt eben eine entsprechende Subkultur bei Jugendlichen, die - Gott sei Dank - in Österreich verhältnismäßig klein ist (darum holten die Störer Verstärkung aus dem Ausland). Ab und zu zeigt sie sich. Die Politik muss sich mit dieser Subkultur beschäftigen. Das hat sie auch schon hunderte Male versprochen, doch im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist nie etwas passiert. Keine Präventivmaßnahmen, keine Fan-Einrichtungen, keine gezielte Sozialarbeit. Man hat es den Klubs selbst überlassen. Schlecht so.