Von Pharma bis Feuerwehr . . .

Zu viele Mitarbeiter auf einmal könnten gar nicht beraten, wundert er sich über die Größe mancher Beratungsfirmen und nimmt gleichzeitig Bezug auf die Hiobsbotschaften der letzten Wochen über Unternehmen wie Andersen Consulting oder KPMG. ASP.Consulting habe sich auf eine Nische konzentriert, denn ein klares Profil sei wertvoll für ein Unternehmen: Der Schwerpunkt des Wiener Unternehmens mit Niederlassungen in Deutschland, England, Belgien, Kroatien, Polen, Malta und den USA liegt auf der Leistungsmessung und -verbesserung. Dafür würden eigene Messsysteme entwickelt, für die man neben Finanzkennzahlen aber auch Kennzahlen aus anderen Bereichen, sogenannte "leading indicators", benötige.



Mit einem Projekt seien zwei bis drei Mitarbeiter beschäftigt, so Shklarek. Die kommen übrigens aus den verschiedensten Bereichen - Wirtschafter, Sozial- und Geisteswissenschafter sind ebenso vertreten wie technische Spezialisten. Begonnen hat Shklarek im Qualitätsmanagement für Banken und Versicherungen. Heute zählt das Unternehmen u.a. Firmen aus den Bereichen Aerospace, Automobil und Pharma zu seinen Kunden. "Aber auch der öffentliche Sektor holt sich unsere Beratungsleistung: Kürzlich haben wir in England die Feuerwehr unter die Lupe genommen", erzählt Shklarek. Als Zukunftsbranchen sieht er Telekom, Health Care, Finanzdienstleister, aber auch Pharma und Biotechnologie.



Bei der Verrechnung der Beratungsleistung hat Shklarek einen neuen Weg beschritten: Es werden keine Stunden verrechnet, sondern es gibt einen Fixpreis für das Erreichen der



Projektziele: "Es ist zwar schwer, den Wert vorher fest zu legen, aber wenn ich nicht weiß, was ich erreichen will, kann ich das Projekt gar nicht durchführen."



ASP.Consulting hat im vergangenen Jahr mit insgesamt 50 Mitarbeitern (davon 13 in Wien) rund 10 Mill. Euro umgesetzt, heuer sollen es 15 Mill. Euro werden.