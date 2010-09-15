Von Touristen und Profis

Das mag sein. Fragwürdig allerdings ist, dass Milutinovic bis zur Klärung dieser Frage siebenmal in der Meisterschaft eingesetzt wurde, auch wenn er nur als Amateur beim Verband gemeldet wurde. Damit bewegte sich der Verein nämlich auch in einen arbeitsrechtlichen Graubereich. Ein kurzsichtiger Akt, den man der auf Professionalität Wert legenden Vienna eigentlich nicht zugetraut hätte.