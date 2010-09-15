Von Touristen und Profis

Die Vienna hat einen Abgang zu verzeichnen. Marko Milutinovic spielt nicht mehr für die Blau-Gelben Fußball, das Touristen-Visum des Serben, der sich eigentlich bis Winter beweisen sollte, ist ausgelaufen. Als Schlüsselarbeitskraft - der einzig möglichen Beschäftigungsmöglichkeit - war er den Döblingern zu teuer.
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Das mag sein. Fragwürdig allerdings ist, dass Milutinovic bis zur Klärung dieser Frage siebenmal in der Meisterschaft eingesetzt wurde, auch wenn er nur als Amateur beim Verband gemeldet wurde. Damit bewegte sich der Verein nämlich auch in einen arbeitsrechtlichen Graubereich. Ein kurzsichtiger Akt, den man der auf Professionalität Wert legenden Vienna eigentlich nicht zugetraut hätte.