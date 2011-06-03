Vor Essen wird dringend gewarnt!

Nicht nur das: Europaweit werden Millionen Gurken vernichtet, weil den Konsumenten wegen der Falschwarnung der Appetit vergangen ist. Wer kann da den Russen ihr Importverbot für EU-Gemüse verübeln? Mittlerweile ist klar: Weder die Gurke an sich, noch jene spanischer Herkunft oder gar die Bio-Variante war der Herd des Erregers und der Erregung. Der war bis Freitagabend noch nicht gefunden. Der Schaden allerdings, der ist längst passiert.



Wir fassen zusammen: Es wird dringend gewarnt, wovor ist unklar. Großartig. Beim Konsumenten bleibt hängen: Alles ist unsicher, ich kann niemandem vertrauen. Brüssel und Berlin sollten ihre Kommunikation gehörig überdenken: Die Verbraucher neigen in Zeiten globaler Waren- und Informationsflüsse ohnehin zur Hysterie. Da braucht es nicht noch panische Behörden.