Vorabend-Blicke

Sommerzeit ist Ferienzeit: Zwei Neffen der Verfasserin nutzen den Fernseher im Gästezimmer. Die Knaben bedauern sehr, dass sie dort mit ORF 1 und ORF 2 das Auslangen finden müssen. Die



Kabelprogramme im Wohnzimmer interessieren sie mehr . . . Doch wie lautet das Sprichwort? Kein Schaden, wo nicht ein Nutzen ist: Die Tante lernt durch die Knaben das ORF-Vorabend-Programm kennen. Im



Abspann von "Auf schlimmer und ewig" sprach ein Stofftier, das offenbar als eine Art Kummerkastentante für Jugendliche fungiert. Eine Briefschreiberin sei unglücklich verliebt, ihre Eltern wollen sie



erst mit 16 heiraten lassen. Das Stofftier machte die junge Dame auf seine eigenen Qualitäten als Liebhaber aufmerksam, indem es sagte, es würde es "ihr besser besorgen" als der andere.



Die Ferienerziehungsberechtigte staunt. Ist das der Ton, in dem das öffentlich-rechtliche Fernsehen um 18.05 Uhr zu seinen Sehern spricht? Die Neffen fanden das Stofftier im übrigen weder witzig noch



schockierend. Man sei schließlich im 21. Jahrhundert erklärte der 12-jährige, geistig schon im nächsten Jahrhundert, weltgewandt. Was das 21. Jahrhundert denn für ihn in diesem Zusammenhang bedeute,



das verheimlichte der Weltenbürger. Leise Röte zeigte sich angesichts dieser Indiskretion in seinem Kindergesicht. Beruhigend ist, dass der junge Mensch seine Urteilskraft bezüglich passender und



unpassender Gesprächsthemen nicht verliert, auch wenn der ORF nicht weiß, was sich gehört.