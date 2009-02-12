Vorarlberg

Wahlberechtige 114.597



+++ Abgegebene Stimmen: 47.743



+++ Wahlbeteiligung in %: 41,66 %



Listegültige StimmenProzentMandateAK-Präsident Hubert Hämmerle - ÖAAB / FCG24.987 52,82 % 38 Manuela Auer - FSG13.79329,16 % 21 NBZ - Neue Bewegung für die Zukunft, Gelecek Icin Yeni Hareket, Novi Pokret za Buducnost2.8746,08 %4Freiheitliche + Parteifreie Arbeitnehmer - FA2.8295,98 % 4Gemeinsam, Grüne und Unabhängige - GEMEINSAM 2.602 5,50 % 3Gewerkschaftlicher Linksblock - GLB 221 0,47 % 0