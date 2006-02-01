Vorbild Cambridge?

Die Forderung nach Elite-Universitäten hat nun auch in Österreich einen hohen Stellenwert erreicht. Beim Durchblättern der Tageszeitungen der letzten Wochen scheint dabei die Entscheidung über den Standort wichtiger zu sein als die Konstruktion und Wirkungsweise.
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Bei der Suche nach Vorbildern hat arte am Montagabend mit der dreiteiligen Doku-Reihe über Elite-Universitäten einen sehenswerten Bericht am Beispiel Cambridge geliefert. Die schwierigen Zugangskriterien und der Leistungsdruck standen im Mittelpunkt. Dabei wurde deutlich wie sehr Tradition in diesem Zusammenhang groß geschrieben und hochgehalten wird. Das lateinische Abendgebet und der eigene Weinkeller durften dabei nicht fehlen. Bei der Elitebildung steht Österreich am Anfang eines Prozesses, der solche Beispiele nicht ignorieren aber auch nicht kopieren kann.