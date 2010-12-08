"Vorbild" Europa für Nahost

Mangels Fortschritten in den Nahost-Friedensgesprächen, halten es Länder wie Brasilien offenbar für eine gute Idee, Fakten zu schaffen. Es ist verständlich, dass manchem Zuschauer nach jahrzehntelangen fruchtlosen, schier endlosen Verhandlungen der Geduldsfaden reißt. Mit der Anerkennung wird beträchtlicher Druck auf Israel ausgeübt. Schließlich könnte sich die Anerkennungsstrategie auch auf andere Länder der Welt ausdehnen.



Allerdings werden damit grundsätzlich Gebietsverhandlungen ausgeschlossen, zu denen vor allem die palästinensische Seite bereit wäre. Bleibt zudem die Frage, wie konsequent man bereit ist, mit Palästina als Staat zu verkehren. So liegen beispielsweise die einzigen Häfen der Palästinensergebiete im isolierten und von Israel blockierten Gazastreifen. Werden die Länder bereit sein, diese Blockade zu durchbrechen?



Besonders in Europa gibt es einige Beispiele für eine solche Vorgehensweise. Etwa im Fall des Kosovo. Über die Sinnhaftigkeit dieser Anerkennung streiten die Experten noch heute.