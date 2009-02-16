Vorbild Schweiz

Die alte Rivalität hat den Skisport wieder, und der Skisport jene Rivalität, die ihm in den vergangenen Jahren abgegangen ist, als die österreichischen Ski-Fahrer die Konkurrenz zu Statisten zu degradieren pflegten und die Fälle, in denen dem nicht so war, getrost als kleine Ausrutscher abgetan werden konnten. Jetzt muss man neidlos anerkennen: Die Schweizer waren bei dieser WM einfach besser. Und vielleicht kann man sich auch ein Vorbild an ihnen nehmen. Schließlich waren auch in der Schweiz vor einigen Jahren die "Krise"-Rufe nicht zu überhören. Geworden ist daraus ein Neubeginn, der sich sehen lassen kann, der die Szene neu belebt und - nicht zuletzt - den Skisport ein bisschen spannender macht.