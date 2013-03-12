Vorlernen, dann reden

Wien. Fremdsprachen sind für das berufliche Weiterkommen wichtig. Bereits 2010 stellte eine Studie des Wirtschaftsförderungsinstituts (Wifi) fest, dass Fremdsprachenkenntnisse im Arbeitsalltag eine immer größere Rolle spielen. Jeder zweite Arbeitnehmer gab an, dass diese für seinen Beruf wichtig oder sehr wichtig waren. Es lohnt sich, auf dem Laufenden zu bleiben oder die Kenntnisse aus Studium oder Schulzeit aufzufrischen.

Vorlernen , was mit dem Lehrer besprochen wird, braucht Eigenmotivation. © Foto: Gina Sanders/fotolia.com

Die Angebote reichen inzwischen von Online-Kursen über Zertifikats-Lehrgänge bis hin zu Konversationsgruppen. Erstere sind am flexibelsten, weil sich Zeit und auch Ort frei einteilen lassen, doch gab es laut der Wifi-Studie darin wenig Vertrauen. Damals wurde auch festgestellt, dass Kurse mit persönlicher Anwesenheit bei den Arbeitnehmern an erster Stelle der Beliebtheitsskala stehen. Doch auch die Kombination mit E-Learning-Angeboten wurde - über alle Altersstufen hinweg - gut angenommen.

Zeit- und ortsungebunden und dabei direkt

Kurse, in denen die Sprache auch wirklich gesprochen wird, setzen dort an, wo es am nötigsten ist: Bereits 2008 hatte das Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) festgestellt, dass in Unternehmen vor allem sprachliche Fähigkeiten gebraucht werden. Die verbale Kommunikation komme aber sowohl in den formalen Bildungseinrichtungen als auch in Weiterbildungsinstitutionen zu kurz.



Eine besondere Kombination hat sich nun das Spracheninstitut Berlitz einfallen lassen. Dabei sollen alle Wünsche - zeitliche Flexibilität, persönliche Anwesenheit und Trainieren der sprachlichen Fertigkeiten - erfüllt werden. Mit "Face to Face Blended" kann der Lernende selbst bestimmen, wann er lernt und die vorgesehenen Live-Trainingseinheiten mit einem muttersprachlichen Lehrer absolviert. Das hat mit Vokabel auswendig strebern und Grammatik lernen, wie man es aus der Schulzeit kennen und zum Teil auch fürchten gelernt hat, nichts mehr zu tun.



Der Lernende bekommt die Möglichkeit, über Internet und somit zeit- und auch ortsungebunden seine Lektionen vorzulernen. Unterstützt wird er dabei von den Cyberteachern. "Das Besondere an dem Programm", erklärt Thomas Kalian, Director Business Development bei Berlitz, "dass die beiden Teile aufeinander abgestimmt sind."

Eigenverantwortung als Motivation

Der Schüler übt zu Hause vor und festigt das erworbene Wissen in den Einheiten mit dem Lehrer. Online lernt er die benötigten Worte und wiederholt anhand von Beispielsätzen die notwendige Grammatik. Zusätzlich hat man die Möglichkeit, sich Texte aus seinem beruflichen Umfeld in die Software zu kopieren und mit diesen zu arbeiten. Der integrierte Vokabeltrainer unterstützt auch hier bei Unklarheiten. Nach vier vorgelernten E-Lessons geht es dann zur Live-Trainingseinheit in Einzelstunden oder in Kleingruppen. Damit ist es kostengünstiger als ein reiner "Face to Face"- Kurs, aber genauso effizient. Seit rund zwei Monaten hat Berlitz das neue Programm im Angebot und es wird gut angenommen. "Es ist zwar eine höhere Eigenmotivation notwendig, da ein Teil im ‚Home-Training‘ zu absolvieren ist", weiß Kalian, "aber das wird von den Kunden auch geschätzt."



Die Inhalte passen sich dem Sprachniveau, der Branche und dem Jobprofil an. Bei den Programmen kann man wählen, wann, wo und wie man die Sprache lernen möchte. So kann man eine Kursdauer von zwei Tagen, einigen Wochen oder einen frei wählbaren Zeitraum aussuchen und entscheiden, ob man in ein Trainingscenter kommen möchte, der Trainer in die Firma kommen soll oder ob man das Live-Training über Telefon abwickeln will. Ein "Face to Face Blended" kostet ab 1278,80 Euro (vier Level, drei Monate Lizenzlaufzeit) und ist günstiger als ein vergleichbares Einzeltraining (ab 1590 Euro), aber genauso effizient.



In Österreich zählen Wifi und bfi zu den größten Anbietern von Sprachkursen. Berlitz hat mit 12.000 Lehrenden in 70 Ländern eine große internationale Erfahrung und ist "sicher unter den Top Ten" der Sprachdienstleister in Österreich.

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