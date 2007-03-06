Vorlesen wird vernachlässigt

Hierzulande hat jeder fünfte 15-Jährige mit einer Leseschwäche zu kämpfen, dabei vor allem Probleme mit sinnerfassendem Lesen. Das Interesse am geschriebenen Wort sollte schon im Kindergartenalter geweckt werden, sind sich Experten einig. Die Gründe für das vorherrschende Desinteresse liegen in der Konkurrenz durch elektronische Medien sowie der fehlenden Vorbildwirkung durch die Eltern, erklärte Reinhard Streyhammer, Leiter der Abteilung für interkulturelle Bildung, Leseförderung und Sicherheitserziehung im Unterrichtsministerium, bei der Präsentation der Initiative. Der Akt des Vorlesens an sich ist für viele Kinder heute unbekannt. Dabei würden 80 Prozent der Lesesozialisierung zu Hause stattfinden und nur 20 Prozent in der Schule.



Im Rahmen des Projekts sollen lesefreudige Senioren gefunden werden, die in ihrer Freizeit Kindergärten, Horte oder Schulen besuchen, um dort vorzulesen. Die Kinder sollen dabei "von der Lebens- und Leseerfahrung der Pensionisten profitieren", erklärte Hilde Hawlicek, ehemalige Unterrichtsministerin und jetzige Vizepräsidentin des österreichischen Pensionistenverbandes. Die Senioren selbst sollen vom sozialen Austausch zwischen den Generationen profitieren.



Eine mögliche Ursache für Unaufmerksamkeit von Kindern liegt allerdings auch in Sehschwächen, deren Früherkennung im Rahmen des Projekts ermöglicht werden soll.



Unterstützt wird die "Leserunde" von zahlreichen prominenten Autoren wie Christine Nöstlinger, Alfred Komarek oder Thomas Brezina. Aber auch von anderen bekannten Persönlichkeiten wie etwa aus Kultur (Ioan Holender), Politik (Franz Fischler), Sport (Franz Klammer) und Society (Gerda Rogers).



www.leserunde.at