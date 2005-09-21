Vorsicht bei allzu hohen Renditen

Schon mehrmals hat die deutsche Stiftung Warentest vor dieser höchst riskanten Anlage gewarnt. Denn sollte die DM Beteiligungen AG in Konkurs gehen, droht der Verlust des eingesetzten Geldes.



Auch hatte die DM Beteiligungen vor Jahren den Eindruck erweckt, als wäre die Stadt Leipzig mit im Boot. Doch davon wurde nach einer Unterlassungsklage Abstand genommen. Der Großteil des Kapitals wird in eine Immobilie des Bremer Flughafens, das Immobilienvermögen allein wird mit 50 Mio. Euro angegeben, weiters in diverse IT-Dienstleister investiert. In Deutschland hat das Unternehmen angeblich bereits 4000 Anleger, in Österreich sollen es 350 sein.



In einem Folder wirbt das Unternehmen mit "lukrativen Renditen" und damit, dass kein Kursrisiko besteht. Das entspricht auch der Wahrheit, sagt aber nichts aus, da das Wertpapier - ein Produkt des grauen Kapitalmarkts - nicht gehandelt wird. Braucht der Anleger nämlich das eingesetzte Kapital vor Ende der Laufzeit zurück, gibt es keine Garantie für eine vorzeitige Rücknahme.



Beate Sucher, Expertin des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), gibt zu bedenken, dass ein vorzeitiger Rücktritt mit hohen Kosten verbunden ist. Auch rät sie, auf die Bonität des emittierenden Unternehmens zu achten: "Denn einen solchen Zinssatz gibt der Markt derzeit nicht her, er ist verdächtig hoch."