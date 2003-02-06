Vorspeisen und Hauptgericht

Hin und wieder machen sich detaillierte Planung und Vorfreude bezahlt; gehen beruflicher Einsatz und Privatvergnügen eine fruchtbare Ehe ein und wird man solcherart reich beschenkt. Unser erstes "Zuckerl" am Dienstag: die halbe Stunde von 16.30 Uhr bis um fünf. Das "Kulturjournal" auf Ö1 wurde von Christa Maier moderiert. Was für eine scheinbare Nebensache, welche Wohltat: Die Dame kann sprechen - völlig unaffektiert, ganz im Dienst der informativen Sache. Da wird nicht "gesungen" wie bei so manchen TV-Sportreportern und nicht tremolierend gehaucht und schauspielerisch tremoliert wie bei etlichen "Universum"-Sprechern. Bei Maier beginnt die Kultur mit der mündlichen Überlieferung, dem ansprechenden Sprechen sozusagen. Ebenso ein Vergnügen der Beitragsteil. Zuerst Dorothee Frank, die kundige Kulturlady und Top-Interviewerin im Gespräch mit Peter Noever. Des weiteren zwei neue Bücher und ihre Autoren von Krista Pfoser und Gernot Stadler verlockend aufbereitet.



Ein Bericht über das einzige Stummfilmkino der USA in Los Angeles rundete diese geschmackvoll präsentierte Kultursendung ab. Das Schlagobers-Tüpferl drauf: die anschließende "Literatur-Miniatur". Nina Strehlein las Gedichte von Evelyn Schlag. Das Ganze von Doris Glaser gekonnt serviert.



Das vierte Hauberl an diesem Tag verdiente sich Österreich 1 mit der Ausstrahlung der Hörspielfassung von Oscar Wildes "Ein idealer Gatte" - unserem Hauptgericht. Köstlich, boshaft und moralisch wertvoll, das Stück; künstlerisch ein Gedicht, diese Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1952. Die jungen Herren Borsche und Westphal sorgten im Verein mit den Damen Altrichter, Weissner und Klein für erstbesten Gedankenkitzel und Ohrenschmaus.