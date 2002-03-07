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Vorsteuerbegünstigte Kraftfahrzeuge -neu

Von Alfred Abel

Wirtschaft

Das "Vorsteuer-Urteil" des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zeigt jetzt deutliche Wirkung im heimischen Steuerrecht.

Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 24 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.

Wie die "Wiener Zeitung" berichtet hat, hatte der EuGH das seit 1996 geltende heimische Vorsteuerverbot für betriebliche Kleinbusse (weil erst nach dem EU-Beitritt Österreichs eingeführt) als unzulässig erklärt.

Weiterer Erlass des Finanzministeriums

Das Finanzministerium hat daraufhin mit einem Erlass Möglichkeiten aufgezeigt, solche Vorsteuern unter bestimmten Voraussetzungen durch Wiederaufnahme der Steuerverfahren nachzuholen. Mit einem weiteren Erlass hat das Ministerium nun auch eine Liste jener früheren und aktuell verfügbaren Kleinbusse (praktisch von Großraum-PKWs) veröffentlicht, für die vorsteuerberechtigten Unternehmen der Vorsteuerabzug von den Anschaffungs- und Betriebskosten solcher Fahrzeuge eingeräumt werden kann (siehe Kasten rechts).

Verzicht auf Abzug ist weiterhin möglich

Wurde seinerzeit von einem Kleinbus angesichts des 1996 verordneten Verbots keine Vorsteuer geltend gemacht (obgleich dies nach jetziger Rechtsauffassung zulässig gewesen wäre), dann kann man dennoch auch weiterhin auf den Vorsteuerabzug verzichten.

Veräußerung, Privatnutzung oder Privatentnahme solcher Autos bleiben dann weiterhin nicht steuerbare Vorgänge, das heißt sie sind nicht umsatzsteuerpflichtig.

Im folgenden werden jene Fahrzeugtypen angeführt, die nach Ansicht des Finanzministeriums als vorsteuerabzugsberechtigte Kleinbusse anzusehen sind. Mit *) gekennzeichnet sind Fahrzeugtypen, die als Neufahrzeuge nicht mehr erhältlich sind.

Chevrolet Astro Van *)

Chevrolet Sport Van *)

Chevrolet Trans Sport

Chrysler Ram Van *)

Chrysler Voyager

Chrysler Grand Voyager

Citroen C 25 *)

Citroen Evasion

Citroen Jumper

Citroen Jumpy

Fiat Ducato

Fiat Scudo

Fiat Ulysse

Ford Aerostar *)

Ford Galaxy

Ford Mercury Villager

Ford Tourneo

Ford Transit

GMC/Savanna *)

Honda Shuttle *)

Hyundai H-100

Hyundai Starex

Hyundai Trajet

Isuzu WFR, WFS 53 und Midi *)

Iveco Daily

KIA Carnival Super Station (ST)

Lancia Z

Mazda E2000

Mazda E2200

Mazda MPV

Mercedes Sprinter

Mercedes Vito

Mercedes V-Klasse

Mercedes 207, 208, 209, 210, 307, 309, 310 und MB 100 *)

Mitsubishi L 300

Mitsubishi L 400

Mitsubishi Space Gear

Nissan Serena C 23 *)

Nissan Urvan *)

Nissan Vanette *)

Nissan Vanette Cargo

Opel Movano

Opel Sintra *)

Opel Vivaro

Peugeot Boxer

Peugeot Expert

Peugeot J5/J9/J7 *)

Peugeot 806

Pontiac TransSport *)

Renault Espace

Renault Grand Espace

Renault Master

Renault Trafic

Seat Alhambra

Toyota Hi Ace

Toyota Lite Ace *)

Toyota Previa

VW Caravelle

VW LT

VW Sharan

VW Transporter, TransVan, Combi CL

VW Type 70