Vorsteuerbegünstigte Kraftfahrzeuge -neu

Wie die "Wiener Zeitung" berichtet hat, hatte der EuGH das seit 1996 geltende heimische Vorsteuerverbot für betriebliche Kleinbusse (weil erst nach dem EU-Beitritt Österreichs eingeführt) als unzulässig erklärt.



Weiterer Erlass des Finanzministeriums



Das Finanzministerium hat daraufhin mit einem Erlass Möglichkeiten aufgezeigt, solche Vorsteuern unter bestimmten Voraussetzungen durch Wiederaufnahme der Steuerverfahren nachzuholen. Mit einem weiteren Erlass hat das Ministerium nun auch eine Liste jener früheren und aktuell verfügbaren Kleinbusse (praktisch von Großraum-PKWs) veröffentlicht, für die vorsteuerberechtigten Unternehmen der Vorsteuerabzug von den Anschaffungs- und Betriebskosten solcher Fahrzeuge eingeräumt werden kann (siehe Kasten rechts).



Verzicht auf Abzug ist weiterhin möglich



Wurde seinerzeit von einem Kleinbus angesichts des 1996 verordneten Verbots keine Vorsteuer geltend gemacht (obgleich dies nach jetziger Rechtsauffassung zulässig gewesen wäre), dann kann man dennoch auch weiterhin auf den Vorsteuerabzug verzichten.



Veräußerung, Privatnutzung oder Privatentnahme solcher Autos bleiben dann weiterhin nicht steuerbare Vorgänge, das heißt sie sind nicht umsatzsteuerpflichtig.



Im folgenden werden jene Fahrzeugtypen angeführt, die nach Ansicht des Finanzministeriums als vorsteuerabzugsberechtigte Kleinbusse anzusehen sind. Mit *) gekennzeichnet sind Fahrzeugtypen, die als Neufahrzeuge nicht mehr erhältlich sind.



Chevrolet Astro Van *)



Chevrolet Sport Van *)



Chevrolet Trans Sport



Chrysler Ram Van *)



Chrysler Voyager



Chrysler Grand Voyager



Citroen C 25 *)



Citroen Evasion



Citroen Jumper



Citroen Jumpy



Fiat Ducato



Fiat Scudo



Fiat Ulysse



Ford Aerostar *)



Ford Galaxy



Ford Mercury Villager



Ford Tourneo



Ford Transit



GMC/Savanna *)



Honda Shuttle *)



Hyundai H-100



Hyundai Starex



Hyundai Trajet



Isuzu WFR, WFS 53 und Midi *)



Iveco Daily



KIA Carnival Super Station (ST)



Lancia Z



Mazda E2000



Mazda E2200



Mazda MPV



Mercedes Sprinter



Mercedes Vito



Mercedes V-Klasse



Mercedes 207, 208, 209, 210, 307, 309, 310 und MB 100 *)



Mitsubishi L 300



Mitsubishi L 400



Mitsubishi Space Gear



Nissan Serena C 23 *)



Nissan Urvan *)



Nissan Vanette *)



Nissan Vanette Cargo



Opel Movano



Opel Sintra *)



Opel Vivaro



Peugeot Boxer



Peugeot Expert



Peugeot J5/J9/J7 *)



Peugeot 806



Pontiac TransSport *)



Renault Espace



Renault Grand Espace



Renault Master



Renault Trafic



Seat Alhambra



Toyota Hi Ace



Toyota Lite Ace *)



Toyota Previa



VW Caravelle



VW LT



VW Sharan



VW Transporter, TransVan, Combi CL



VW Type 70