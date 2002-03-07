Vorsteuerbegünstigte Kraftfahrzeuge -neu

Das "Vorsteuer-Urteil" des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zeigt jetzt deutliche Wirkung im heimischen Steuerrecht.
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Wie die "Wiener Zeitung" berichtet hat, hatte der EuGH das seit 1996 geltende heimische Vorsteuerverbot für betriebliche Kleinbusse (weil erst nach dem EU-Beitritt Österreichs eingeführt) als unzulässig erklärt.
Weiterer Erlass des Finanzministeriums
Das Finanzministerium hat daraufhin mit einem Erlass Möglichkeiten aufgezeigt, solche Vorsteuern unter bestimmten Voraussetzungen durch Wiederaufnahme der Steuerverfahren nachzuholen. Mit einem weiteren Erlass hat das Ministerium nun auch eine Liste jener früheren und aktuell verfügbaren Kleinbusse (praktisch von Großraum-PKWs) veröffentlicht, für die vorsteuerberechtigten Unternehmen der Vorsteuerabzug von den Anschaffungs- und Betriebskosten solcher Fahrzeuge eingeräumt werden kann (siehe Kasten rechts).
Verzicht auf Abzug ist weiterhin möglich
Wurde seinerzeit von einem Kleinbus angesichts des 1996 verordneten Verbots keine Vorsteuer geltend gemacht (obgleich dies nach jetziger Rechtsauffassung zulässig gewesen wäre), dann kann man dennoch auch weiterhin auf den Vorsteuerabzug verzichten.
Veräußerung, Privatnutzung oder Privatentnahme solcher Autos bleiben dann weiterhin nicht steuerbare Vorgänge, das heißt sie sind nicht umsatzsteuerpflichtig.
Im folgenden werden jene Fahrzeugtypen angeführt, die nach Ansicht des Finanzministeriums als vorsteuerabzugsberechtigte Kleinbusse anzusehen sind. Mit *) gekennzeichnet sind Fahrzeugtypen, die als Neufahrzeuge nicht mehr erhältlich sind.
Chevrolet Astro Van *)
Chevrolet Sport Van *)
Chevrolet Trans Sport
Chrysler Ram Van *)
Chrysler Voyager
Chrysler Grand Voyager
Citroen C 25 *)
Citroen Evasion
Citroen Jumper
Citroen Jumpy
Fiat Ducato
Fiat Scudo
Fiat Ulysse
Ford Aerostar *)
Ford Galaxy
Ford Mercury Villager
Ford Tourneo
Ford Transit
GMC/Savanna *)
Honda Shuttle *)
Hyundai H-100
Hyundai Starex
Hyundai Trajet
Isuzu WFR, WFS 53 und Midi *)
Iveco Daily
KIA Carnival Super Station (ST)
Lancia Z
Mazda E2000
Mazda E2200
Mazda MPV
Mercedes Sprinter
Mercedes Vito
Mercedes V-Klasse
Mercedes 207, 208, 209, 210, 307, 309, 310 und MB 100 *)
Mitsubishi L 300
Mitsubishi L 400
Mitsubishi Space Gear
Nissan Serena C 23 *)
Nissan Urvan *)
Nissan Vanette *)
Nissan Vanette Cargo
Opel Movano
Opel Sintra *)
Opel Vivaro
Peugeot Boxer
Peugeot Expert
Peugeot J5/J9/J7 *)
Peugeot 806
Pontiac TransSport *)
Renault Espace
Renault Grand Espace
Renault Master
Renault Trafic
Seat Alhambra
Toyota Hi Ace
Toyota Lite Ace *)
Toyota Previa
VW Caravelle
VW LT
VW Sharan
VW Transporter, TransVan, Combi CL
VW Type 70