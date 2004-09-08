Vorteilscard auch als ÖH-Ausweis

Etwa ein Drittel aller Studierenden verfügen laut Auskunft der ÖH über eine Vorteilscard der österreichischen Bundesbahnen. Diese etwa 60.000 Jugendlichen können nun ihre Bahnkarte auch als ÖH-Card nutzen und durch die Kooperation mit der Wiener Städtischen Versicherung auch Vorteile in diesem Bereich nutzen.



Auch für die ÖBB ist die Kooperation ein Schritt in die richtige Richtung. "Wenn wir die Jugendlichen nicht von den Vorteilen des öffentlichen Verkehrs überzeugen können, dann wird es uns bei den Älteren noch schwerer fallen", sagte Karl Zöchmeister von der ÖBB. Erich Forster von den Bundesbahnen sieht die Kombination der ÖH-Card mit der Vorteilscard als eine Chance, die Mobilität und damit die Nutzung der Vergünstigungen der Euro‹26-Karte unter den Jugendlichen zu steigern.



Die ÖH-Card selbst wird ab Dezember an alle Studierenden die keine Euro‹26 Vorteilscard besitzen ausgeschickt. Patrice Fuchs vom Vorsitzteam der Bundes-ÖH wollte dazu gestern noch nichts Genaueres sagen. Derzeit liefen Verhandlungen mit diversen Kooperationspartnern u.a. aus dem Medien- und Unterhaltungsbereich, die alle Vergünstigungen für Studierende anbieten. Der "Wiener Zeitung" verriet Fuchs, dass alle Angebote "unter allen liegen müssen, die es bisher für Studierende gegeben hat". So werde es etwa diverse Abos zu noch "nie da gewesenen" Preisen geben.