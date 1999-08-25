Vorzeitige Bescherung

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Es ist schon merkwürdig, ich bin bereits jetzt in Weihnachtsstimmung. Der Grund hiefür ist nicht der, dass Premiere und DF1 per 1. Oktober als Premiere World für neuen Fernsehgenuss der digitalen
Art sorgen, sondern liegt ganz alleine im Programmschema von ORF und Pro7 begründet. Seit zwei Wochen bereiten diese beiden Sender mit Filmen der Familie Griswold das Terrain für das Fest der Feste
auf. Zuerst schickte man die biedere US-Familie Griswold auf die Reise zu einem Vergnügungspark, am Montag dann (für Pro7-Seher diesen Donnerstag) wurden sie in "Hilfe, die Amis kommen" quer durch
Europa gehetzt. Im dritten Teil der "Vacation"-Reihe wird bei den Griswolds Weihnachten gefeiert. Doch ein Blick ins Fernsehprogramm brachte die Ernüchterung, denn nach den ersten beiden Teilen ist
vorerst sowohl beim ORF als auch bei Pro7 Schluss. Clark W. Griswold darf sich noch nicht an das Fällen von Bäumen, das festliche Beleuchten des Hauses und das Tyrannisieren der gesamten Familie
wagen. Schade, denn "National Lampoon's Christmas Vacation" ist der Beste der Griswold-Filme.
Stattdessen bereitet uns der ORF inzwischen ein anderes Geschenk, das wir genauso dankend annehmen. Am nächsten Donnerstag wird gemeinsam mit RTL Inspektor Columbo einen nagelneuen Fall lösen dürfen.
Wenn man da nicht weihnachtliche Gefühle empfindet, dann · wenn überhaupt · wirklich erst am 24. Dezember.