Vöslauer erwartet für heuer Absatzplus

Und während der Mitbewerb im Lebensmittelhandel einen Marktanteil von 22% habe, liege Vöslauer bei 32%, betonte Vöslauer-Vorstand Alfred Hudler am Freitag in einer Pressekonferenz. Auch in der Gastronomie sei man mittlerweile kräftig am Aufholen. Vöslauer solle künftig als Ganzjahresgetränk positioniert werden, das Wellnessgetränk Vöslauer Balance sei das beste Beispiel für den richtigen Weg: Die Absatzprognosen mussten bereits sechs Monate nach dem Start noch oben revidiert werden. Derzeit liege der Absatz um 15% über Plan und werde bis Jahresende 1,7 Mill. Liter betragen, so Hudler. Im vergangenen Jahr 1999 erzielte Vöslauer mit 132 Mitarbeitern einen Umsatz von 735 Mill. Schilling.



Der diesjährige Partner des "Vöslauer Winterzauber" ist die Region Hochkönig mit den Gemeinden Maria Alm, Dienten und Mühlbach. Die gute Wintersport-Infrastruktur sowie das reichhaltige Rahmenprogramm hätten den Ausschlag für die Wahl dieser Region gegeben, sagte Hudler. Für das nächste Jahr findet im 1. Quartal 2001 erstmals eine österreichweite Ausschreibung für den nächsten Partner statt. Vöslauer plane auch, im Sommer eine heimische Region zum Partner zu küren, da stecke man aber noch in den Überlegungen, sagte der Vöslauer-Vorstand.