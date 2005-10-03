Voves: Sachfragen vor Personen klären

Personelle Aussagen werde es vorerst nicht geben. "Primär werden die neuen Posten mit Leuten aus meinem Team der Erneuerung besetzt", räumte Voves ein, verwies aber auf die Gremien. Am Montag werde es aber zunächst um die Nominierung des Verhandlungsteams gehen und man wolle abwarten, welche Konsequenzen es bei der ÖVP gebe.



Zur Frage, ob er sich die Salzburger Landeshauptfrau Gabi Burgstaller zum Vorbild genommen habe, meinte der steirische SPÖ-Chef: "Ich habe von ihr die Freude, mit der sie in die Wahl gegangen ist, abgeschaut."