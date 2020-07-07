Vox liebt den Dreh in Österreich

Während in großen Teilen Deutschlands der "Schnutenpulli", wie man dort zum allseits beliebten Mund-Nasen-Schutz sagt, noch allgegenwärtig ist, war dies in Österreich zumindest in den vergangenen Wochen nicht mehr nötig. Dieses im öffentlichen Raum sichtbare Zeichen der aktuellen Krise macht sich bei Dreharbeiten mancher Reality-Shows optisch nicht so toll. Daher hat es etwa die Einkaufs-Show "Shopping Queen" zuletzt nach Wien verschlagen, wo bekanntlich "ohne" gedreht werden kann. Im Auhof-Center etwa wurde das Vox-Team bei entspannten Dreharbeiten gesichtet. Glaubt man dem "Gangfunk" bei den dortigen Dreharbeiten, wird es in nächster Zeit einige Wien-Wochen zu sehen geben, zumindest solange, bis sich auch Wien von steigenden Zahlen genötigt sieht, die Masken wieder aufzusetzen. Im von mehreren Clustern gebeutelten Oberösterreich ist der maskenlose Zustand ja zumindest vorerst wieder vorbei. Auch bei der allabendlichen Koch-Show "Das perfekte Dinner" ist gerade Wien-Woche. Allerdings wurde dieses Material offensichtlich vor Corona gedreht. Offenherzige "Küsschen, Küsschen"-Szenen zur Begrüßung sind ja seit Februar tabu. Noch merkt man nicht viel von den Löchern, die der mehrmonatige Drehstop im Programm der TV-Sender hinterlassen hat. Doch das Programm dünnt zusehends aus. Es steht uns wohl eine zweite Jahreshälfte der Wiederholungen bevor. Wann wirklich wieder unbeschwert gedreht werden kann, steht sowieso in den Sternen.