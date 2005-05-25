"Voyager 1"-Sonde erreicht Grenze des Sonnensystems

"Voyager 1" startete im September 1977 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral (Florida). Die Raumsonde fliegt mit einer Geschwindigkeit von rund 17 Kilometern pro Sekunde und ist mehr als 14 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Sie ist damit soweit von der Erde entfernt wie kein zuvor von Menschen gebautes Flugobjekt. Sollte die NASA das "Voyager"-Programm fortführen, könnte der Kontakt zur Sonde noch bis zum Jahr 2020 bestehen bleiben.



Jenseits des am weitesten von der Sonne entfernten Planeten Pluto hat die Raumsonde nach NASA-Angaben bereits den Beginn des Grenzgebietes erreicht. Dieser wird in der Astronomie als "Terminations-Schock" bezeichnet. In diesem Grenzbereich verlangsamt sich der Sonnenwind schlagartig um ein Vielfaches auf "nur" noch 2,4 Millionen Stundenkilometer, weil die geladenen Teilchen des Windes auf das interstellare Plasma zwischen Sternen treffen und dabei abgebremst werden. Als Bestätigung ihrer Theorie führt die NASA an, dass sowohl eine plötzliche Verstärkung des Magnetfeldes als auch eine Abschwächung der Geschwindigkeit des Sonnenwindes gemessen worden seien.



Diese These wird auch von der Universität des Bundesstaates Iowa gestützt. Danach hat "Voyager 1" bereits am 16. Dezember vergangenen Jahres das Grenzgebiet erreicht. Die Raumsonde sei jetzt auf dem Weg zur so genannten "Heliopause". Diese wird als eigentliche Grenze des Sonnensystems angesehen. Die genaue Entfernung von der Sonne ist bislang unbekannt. Die Wissenschaftler der Universität Iowa gehen davon aus, dass die Raumsonde drei Viertel ihres Gesamtweges zurückgelegt hat und auf die "Heliopause" in zehn Jahren stoßen könnte.