VW bügelt Absatzschwund in Südeuropa locker aus

Wolfsburg/Salzburg.

VW hat im ersten Halbjahr seine Absatzeinbußen in den schuldengeplagten südeuropäischen Ländern ausgebügelt und weltweit zehn Prozent mehr Autos seiner Kernmarke Volkswagen ausgeliefert. Rund um den Globus seien 2,79 Millionen VW-Pkw in Kundenhand übergeben worden, teilte Europas größter Autobauer am Dienstag in Wolfsburg mit. Vor allem in Osteuropa, China und in Nordamerika fand VW in den Monaten Jänner bis Juni deutlich mehr Käufer für seine Fahrzeuge als im Vorjahreszeitraum. Größter Absatzmarkt für Volkswagen war China mit fast einer Million verkaufter Pkw. Die Auslieferungen stiegen dort in der ersten Jahreshälfte allein um 15 Prozent.



Auch im Juni trotzte VW mit einem Absatzzuwachs um 13,7 Prozent auf 498.600 Pkw der Absatzkrise, in der andere Massenhersteller wie Opel, Fiat und Peugeot Citroën im Zuge der Schuldenkrise vor allem in Griechenland, Italien und Spanien stecken und Einbußen von teilweise mehr als 20 Prozent hinnehmen mussten. Auch VW bleibt aber vorsichtig: "Die erheblichen Unsicherheiten in Europa bleiben begleiten uns ins zweite Halbjahr", sagte Vertriebsvorstand Christian Klingler.

Österreich bleibt auf Rekordniveau des Vorjahres