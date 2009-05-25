VW: Elektroautos mit Partner aus China

"Insbesondere für den chinesischen Markt könnten potenzielle Partner wie BYD uns beim zügigen Ausbau unserer Aktivitäten unterstützen", erklärte VW-Entwicklungsvorstand Ulrich Hackenberg.



Entsprechend seinem Namen kopiert das Unternehmen BYD das Design von Autos anderer Hersteller weitgehend. Mit dem BYD F3-DM produziert BYD ein Hybridfahrzeug, das auf dem chinesischen Markt für rund 15.000 Euro verkauft wird.



Alle großen Autobauer treiben im Moment die Entwicklung von Elektroautos voran.