VW: Elektroautos mit Partner aus China

VW plant eine Kooperation mit dem chinesischen Autoherstellers Build Your Dreams (BYD) bei der Erzeugung von batteriebetriebenen Hybrid- und Elektrofahrzeugen. BYD-Chef Wang Chuanfu und VW-Chef Martin Winterkorn haben bereits eine Absichtserklärung unterzeichnet, teilte das Unternehmen am Montag mit.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 17 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
"Insbesondere für den chinesischen Markt könnten potenzielle Partner wie BYD uns beim zügigen Ausbau unserer Aktivitäten unterstützen", erklärte VW-Entwicklungsvorstand Ulrich Hackenberg.
Entsprechend seinem Namen kopiert das Unternehmen BYD das Design von Autos anderer Hersteller weitgehend. Mit dem BYD F3-DM produziert BYD ein Hybridfahrzeug, das auf dem chinesischen Markt für rund 15.000 Euro verkauft wird.
Alle großen Autobauer treiben im Moment die Entwicklung von Elektroautos voran.