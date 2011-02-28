VW kauft sich bei SGL ein

Im Rahmen der Transaktion wurde unter anderem das Paket der LBBW-Tochter Süd-Kapital übernommen, die 4,43 Prozent der Anteile besaß.



VW wird mit dem Schritt zweitgrößter Anteilseigner bei SGL: Die Beteiligungsgesellschaft der BMW-Großaktionärin Susanne Klatten, Skion, hält 22,25 Prozent an SGL, der schwäbische Mischkonzern Voith verfügt über 5,12 Prozent.



Die SGL-Aktie ging mit einem Plus von gut sechs Prozent auf 27,02 Euro aus dem Handel. SGL-Vorstandschef Robert Koehler erklärte: "Die SGL Group sieht die finanzielle Beteiligung von Volkswagen als Wertschätzung unserer langfristigen Aufbau- und Entwicklungsaktivitäten in neuen Werkstoffen und Technologien, speziell im automobilen Leichtbau."



(APA)