VW verliert Geld durch Porsche

Volkswagen erleidet große finanzielle Nachteile aufgrund der Mehrheitsübernahme durch Porsche . VW muss künftig am Kapitalmarkt mehr Zinsen für frische Mittel bezahlen. Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätsbewertung für den Wolfsburger Konzern am Donnerstag um eine Stufe auf "BBB+" von zuvor "A-" gesenkt.
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Mit der Übernahme von 50,8 Prozent der VW-Stammaktien habe Porsche den Weg zu einer Beherrschung von VW geebnet, begründete die Ratingagentur ihre Herabstufung. Porsche strebe einen Anteil von 75 Prozent am VW-Stammkapital an und könne dann voll auf die finanziellen Ressourcen des Volkswagen-Konzerns zugreifen. Damit näherten sich die Bonitätsnoten von VW und Porsche an.
Während VW seine finanzielle Stärke in den vergangenen beiden Jahren deutlich verbessert habe, habe Porsche seine Verschuldung im Zuge der VW-Anteilskäufe kräftig erhöht. Im operativen Geschäft kämpfe Porsche wegen hoher Entwicklungskosten zudem mit einem Margenverfall.