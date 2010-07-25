VW-Winterkorn ist Manager des Jahres

Das geht aus der Studie "Manager nach Noten", die der Unternehmensberater und IT-Dienstleister Manfred Niedner am Sonntag veröffentlichte, hervor. Die Liste im Überblick:



PlatzNameUnternehmenNote(letzte Note)1.Martin WinterkornVolkswagen2,3(3,1)2.Wolfgang ReitzleLinde3,1(3,2)3.Josef AckermannDeutsche Bank3,2(3,0)4.Jürgen HambrechtBASF3,2(3,3)5.Eckhard KordesMetro3,3(3,3)6.Rüdiger GrubeDeutsche Bahn3,3(3,4)7.Wolfgang MayrhuberLufthansa3,4(3,3)8.Peter LöscherSiemens3,4(3,5)9.Jürgen GroßmannRWE3,4(3,5)10.Norbert ReithoferBMW3,4(3,6)11.Dieter ZetscheDaimler3,4(3,7)12.Frank AppelDeutsche Post3,5(3,6)13.Rene ObermannDt. Telekom3,5(3,7)14.Johannes TeyssenEon3,5(---)15.Michael DiekmannAllianz3,8(4,1)