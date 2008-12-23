VwGH rügt RTR: Telekom-Bescheid wurde aufgehoben

Keine Ausnahmen für Telekom Austria in Ballungsgebieten. | Wien. Ab Jänner hätte die neue Regelung schlagend werden sollen. Die Telekom-Regulierungsbehörde RTR hatte beschlossen, dass der Marktführer Telekom Austria (TA) in Ballungsgebieten einer schwächeren Regulierung unterliegen soll als bisher. Das Argument: Im städtischen Raum sei Wettbewerb gegeben, man brauche sich nicht mehr auf die Infrastruktur des teilstaatlichen Konzerns verlassen. Nein, sagte nun der Verwaltungsgerichtshof (VwGH): Wie bereits mehrfach festgestellt, sei die TA ein Unternehmen mit "beträchtlicher Marktmacht". Die Entbindung ihrer Verpflichtung sei mit dem Gesetz nicht vereinbar. Überdies bemängelte der VwGH in seinem Urteil, dass der Bescheid der RTR ergangen war, ohne ihm durch ein Sachverständigengutachten den notwendigen objektiven Boden zu geben. "Herbe Kritik", nennt das ein Brancheninsider.