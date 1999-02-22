Wachsende Sorge um Jobs bei Austria Frost

Als Reaktion auf die "zu erwartenden Konzern-Jubelmeldungen" will der Unilever-Euro-Betriebsrat (EBR) in einer Pressekonferenz darauf hinweisen, daß die Erfolge "auf dem Rücken der



Arbeitnehmerschaft" erzielt worden seien. In allen europäischen Unilever-Fabriken und Niederlassungen - auch in allen österreichischen Produktionsstätten - sollen am Aktions- und Protesttag



Informations- und Betriebsversammlungen abgehalten werden.



Dabei werde man die Belegschaften über die restriktive Konzernpolitik in Gegenüberstellung zum Finanzergebnis informieren, sagte Karl Demler von der österreichischen Gewerkschaft Agrar-Nahrung-Genuß



am Donnerstag zur APA. Gleichzeitig werde der EBR seiner Forderung nach einem "Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Effizienz und sozialer Verantwortung" des Konzerns Nachdruck verleihen.



"Auch in Österreich wurden die Erfolge mit Personalkürzungen erkauft", so Demler. Im März vorigen Jahres wurde die österreichische Frischeisproduktion von Eskimo Iglo in Großenzersdorf eingestellt,



248 Arbeitnehmer mußten den Hut nehmen. Das Eis kommt jetzt per LKW vorwiegend aus Italien. Für den Standort Großenzersdorf Austria Frost (ehemals Unifrost/Eskimo Iglo), wo Gefriergemüse produziert



wird, gebe es zwar bis 2001 eine Standortgarantie, jedoch: "Arbeitsplatzgarantie heißt das noch lange nicht".



Im Gegenteil: Wie jüngst gegenüber der "Wiener Zeitung" verlautete, nimmt die Sorge um die Arbeitsplätze in Großenzersdorf und auch um die Zukunft der zuliefernden Marchfeldbauern



wieder zu. Grund: Im vergangenen Herbst mußten viele Gemüsebauern ungewöhnlich lange auf Vertragsabschlüsse mit Austria Frost warten, die Kontingente werden kleiner. Besonders alarmierend: Teile der



Austria-Frost-Produktpalette an Tiefkühlgemüse kommen fix und fertig verpackt aus ungarischen Produktionsstandorten zu den Händlern.



Aus diesem Grund werde man "sozusagen präventiv" am Dienstag auch in Östereich Aktionen starten, so die Gewerkschafter. Derzeit sind in Österreich laut Demler noch an die 1.200 Personen bei Unilever



beschäftigt. Das österreichische Unilever-Geschäft habe sich 1997 laut Konzernangaben gut entwickelt, wenngleich weniger umgesetzt wurde: 6,7 Mrd. Schilling nach 7 Mrd. im Jahr 1996. Der Umsatz je



Mitarbeiter stieg hingegen von 3 Mill. auf 4,3 Mill. Schilling. Deutlich verbessert hatte sich 1997 auch der Bilanzgewinn. Weltweit beschäftigt Unilever rund 300.000 Mitarbeiter in etwa 500



selbständigen Tochtergesellschaften und bietet Produkte und Dienstleistungen in 90 Ländern der Welt an. Der weltweite Umsatz betrug 1997 591 Mrd. Schilling.