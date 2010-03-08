Wahl als Reifetest

Der unsägliche Ausritt der FPÖ-Präsidentschaftskandidatin Barbara Rosenkranz gegen das Verbotsgesetz hat seine gebührenden Antworten erhalten, vom amtierenden Bundespräsidenten bis zum Kardinal, in allen Nachrichten- und sonstigen einschlägigen Sendungen des ORF inklusive "im Zentrum" am Sonntag. Hier gilt es den Anfängen zu wehren und die Wählerschaft über die wahre politische Gesinnung von Bewerbern um das höchste Amt im Staat aufzuklären. Rosenkranz selbst hat sich natürlich nicht in die Diskussionsrunde gesetzt. Stellung genommen hat sie erst am Montag in einer Pressekonferenz. Während "im Zentrum" das Thema mit "Wie rechts ist Österreich?" über einen weiteren Bogen spannte, brachte Puls 4 die Sache im "Talk of Town" einen Tag später mit dem Titel "Erlebt Österreich noch einen Waldheim-Wahlkampf?" möglicherweise zielgerichteter auf den Punkt.