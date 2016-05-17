Wahl des Bundespräsidenten 2016: Brief an einen Freund ...

Ich werde mittlerweile von "heimatländischen" nationalen Aussendungen via Email zugedeckt ... "Freunde" haben meine Mail-Adresse weitergegeben ... ich weiss, dass DU dieser "Freund" NICHT bist; denn DU bist weder ein Nationaler, noch vaterländisch noch trägst du ein Kreuz vor dir her ...



Auch ich zähle mich nicht dazu, bin LIBERAL, fühle mich dem LINKEN Gedankengut verbunden und suche mir keine Freunde, mit deren gelungener Integration ich mich schmücken kann (ohne was dazu beigetragen zu haben), mit denen ich mich in der Öffentlichkeit zeige, um daraus politisches Kapital zu schlagen ...



Die Wahl zum Bundespräsidenten nehme ich sicherlich wahr: Schon aus den vielerorts genannten Gründen ... vor allem aber, weil ich bewusst "DEN ANFÄNGEN WEHREN" will ...



Die rechte Keule haben wir schon zur Genüge spüren dürfen: Zuerst im AUSTROFASCHISMUS - Faschismus im Zeichen des Kreuzes und der Kirche - dann im NATIONALSOZIALISMUS, mit all den Schrecklichkeiten im Schlepptau, mit deren Aufarbeitung wir noch heute befasst sind, auch weiterhin bewusst befasst sein sollten ...



Ich bin über die politische Situation hier mehr als unglücklich, weil sie für gewisse Kreise als Türöffner dient, das Tor mit Schwung aufreisst, niederbricht ...



Das Argument, erst nach Ende des Krieges geboren zu sein und somit mit NAZIs nicht in einen Topf geworfen werden zu können, zählt so nicht: Die Gesinnung, die Einstellung, die Ideen machen es ...; auch ich zähle zu den Nachgeborenen; gerade deshalb werde ich dem so vital erscheinenden, "jugendlichen" Kandidaten der Rechten, der Nationalen, der sogenannten Heimatliebenden, der Faschisten unter dem Kreuz MEINE STIMME NICHT geben ... das heisst nicht, dass ich den anderen für den besten unter den Sternen halte und hellauf begeistert von ihm bin ... aber, verglichen mit dem zweiten ist er für mich deshalb ERSTE WAHL, weil keiner, der mir ein Menetekel zukünftiger Schauer an die Wand zu malen imstande ist ...