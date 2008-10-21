Wahl Petzners wackelt

Als mögliche Kandidaten für den Klubchef werden nun auch Haiders Schwester Ursula Haubner und Ex-Verteidigungsminister Herbert Scheibner, der diesen Posten bereits von 2003 bis 2006 innehatte, gehandelt. Allerdings hat Petzner - zumindest nach außen hin - eine starke Lobby im Kärntner BZÖ. So betont der designierte Obmann der Kärntner Orangen, Uwe Scheuch, dass es der Wunsch der Kärntner Partei sei, dass "ein Kärntner Klubobmann wird". Auf die Frage der "Wiener Zeitung", ob denn auch ein anderer Kärntner den Posten übernehmen könnte, meint Scheuch ausweichend: "Unser Wunsch war, dass Stefan das macht."



Petzner selbst unsicher



Nachsatz: Auch Petzner selbst sei nicht sicher, ob er sich der Wahl stellen soll, da es ihm an parlamentarischer Erfahrung mangle. Petzner, Haubner und Scheibner hüllten sich jedenfalls in Schweigen.



Der Posten des Klubchefs ist nur eine von mehreren offenen Baustellen, mit denen das BZÖ in der Stunde Null nach Haider zu kämpfen hat. Für den Posten des Bundesparteichefs ist, wie berichtet, ebenfalls Petzner designiert, allerdings mehren sich auch in diesem Fall die skeptischen Stimmen. Scheuch erklärt dazu lediglich, diese Frage müsse ja nicht in den kommenden Tagen entschieden werden.



Ungeklärt ist weiters, wer bei der Kärntner Landtagswahl im März 2009 Spitzenkandidat sein soll. Haiders Witwe Claudia, die zuletzt als mögliche Erbin gehandelt wurde, hat bereits abgewunken. Zur "Kleinen Zeitung" sagte sie, dies sei die "ausgeschlossenste Idee". Innerparteilich werden ihr aber gute Führungsqualitäten nachgesagt. Schließlich stellt sich auch die Frage nach einer Wiedervereinigung mit der FPÖ, von der man freilich nichts wissen will. Im Raum steht aber nach wie vor ein CDU/CSU-Modell: Das BZÖ könnte nur in Kärnten antreten, die FPÖ in allen anderen Ländern.



Derweil haben die letzten Trauerfeierlichkeiten für Haider stattgefunden. Landtag und Landesregierung fanden sich zu einer Trauersitzung im Landhaus ein. In Haiders Heimatgemeinde Bad Goisern zelebrierte Altbischof Maximilian Aichern am Abend einen Gedenkgottesdienst.