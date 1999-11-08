Wahlen per Mausklick: Erste Tests in den USA

In den USA laufen bereits die ersten Feldversuche mit dem Ziel, dem wahlwilligen Bürger die Beteiligung an der demokratischen Willensbildung künftig per Mausklick von zu Hause aus zu ermöglichen.



Auf regionaler Ebene soll es bereits im Jahr 2000 in einzelnen Bundesstaaten möglich werden, seine Wahl-Entscheidung auf diese Weise zu treffen.



Experten sehen allerdings noch beträchtliche Sicherheitsprobleme, die, so heißt es, aber durch eine intelligente Wahl-Software prinzipiell lösbar erscheinen.



Zur Erprobung der modernen elektronischen Möglichkeiten bietet sich das Wahljahr 2000 geradezu an. Die Demokratische Partei im Bundesstaat Arizona will nach Auskunft des dortigen politischen



Direktors der Partei, Cortland Coleman, die Wahl über das Internet bereits am 11. März für die sogenannten Primaries als Ergänzung zur regulären Stimmabgabe anbieten. Und in Idaho gibt es



Überlegungen, auch die Auswahl der Wahlmänner für die Präsidentenwahl per Internet anzubieten. Einzige Sorge ist dabei noch , dass die dazu notwendige Software nicht rechtzeitig fertig wird.



Testweise sollen sogar bei den Präsidentenwahlen im November des kommenden Jahres erstmals 350 in Übersee stationierte Soldaten der US-Streitkräfte die Gelegenheit bekommen, ihre Wahlentscheidung per



Computer zu treffen.