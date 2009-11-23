Wählen statt abstimmen

Nun schaut es dürftig aus mit Konkurrenten für den amtierenden und offenkundig geschätzten Bundespräsidenten Heinz Fischer. Die Volkspartei wird wohl - nachdem Erwin Pröll auf eine Kandidatur verzichtete - abwinken, die Grünen ebenso. Die Freiheitlichen werden diese Wahlniederlage vermeiden wollen, das BZÖ hat überhaupt andere Probleme.



Flugs taucht nun die Überlegung auf, doch auf eine Volkswahl des Präsidenten-Amtes zu verzichten, denn mit einem Kandidaten sei es eh nur eine Abstimmung. Das könne die Bundesversammlung (also Nationalrats- und Bundesratsabgeordnete) auch, und dazu noch billiger.



Ein fataler Denkfehler. Erstens wäre es kurios, die einzige Personenwahl auf Bundesebene abzuschaffen, während sonst - wenigstens über die Vorzugsstimmen - das demokratische Stimmrecht über die jeweilige Parteiräson gestellt werden soll.



Zweitens ist dies nicht die letzte Bundespräsidentenwahl. Bei der nächsten werden wieder mehrere Personen zur Auswahl stehen - es gibt nur zwei Amtsperioden für einen Bundespräsidenten. Wenn dann die Bundesversammlung entscheiden würde, ginge eine parteipolitische Geschäftemacherei los, das Präsidentenamt würde mit der Tagespolitik "junktimiert". So nach dem Motto: Tausche Geld gegen den ORF-Finanzdirektor.



Dafür ist das Amt des Bundespräsidenten - so weich es in der Realverfassung auch sein mag - aber zu schade. Die direkte Wahl ist der feste moralische Grund, auf dem der Bundespräsident (für das nächste Mal: die Bundespräsidentin?) steht.



Dieses Mal dürfen wir wenigstens auf eines gespannt sein: Heinz Fischer wird seinen Wahlkampf teilweise im Internet und deren "social communities" führen. Immerhin ein Vorbild für kommende Wahlgänge.