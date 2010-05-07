Wähler durften nicht wählen

London. Organisatorische Pannen haben zahlreiche Wähler in Großbritannien daran gehindert, ihre Stimme für die Parlamentswahl abzugeben. In mehreren Wahlkreisen u.a. in London, Manchester, Liverpool und Newcastle, konnten am Donnerstag Hunderte Wähler trotz Schlangestehens nicht mehr in die Wahllokale, die um 22 Uhr die Türen schlossen.
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An anderen Stationen zum Beispiel in Liverpool gingen wegen des überraschend hohen Andrangs die Stimmzettel aus. Die offizielle Wahlkommission äußerte "schwere Bedenken" und teilte mit, die Vorfälle würden gründlich untersucht. Möglicherweise wird die Wahl in einzelnen Wahlkreisen angefochten.
Zum Teil probten die Wähler den Aufstand: In London musste die Polizei anrücken, weil 300 Menschen verlangten, auch nach dem offiziellen Schluss ihre Stimme abzugeben.(APA/dpa, red)