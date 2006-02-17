Wahrheit ist der beste Schmäh

#Auf der Suche nach einer neuen Qualität



Es ist modern, über CSR - Corporate Social Responsibility zu sprechen. Denn die Unternehmen haben längst erkannt, dass es in Zeiten immer ähnlicherer Produkte und Dienstleistungen notwendig ist, einen Mehrwert für den Konsumenten herauszustreichen. "Konzerne müssen sich eine neue Qualität erarbeiten, etwa die, sozial und umweltverträglich zu agieren", meint Peter Blazek vom Verein für Konsumenteninformation.

ISO-Norm soll Klarheit schaffen

Doch was genau unter CSR zu verstehen ist, scheint noch immer schwammig. Klarheit soll eine ISO-Norm bringen, die bis Oktober 2008 vorliegen soll. Österreich hat bei der Erstellung dieses internationalen Standards für verantwortungsvolles Handeln eine Vorreiterrolle: Bereits im Mai 2004 hat eine heimische Expertengruppe einen Leitfaden zum Thema CSR verfasst, der international auf Anerkennung stieß. Mit dabei war Martin Neureiter, der nun Vorsitzender des Fachnormenausschusses im Normungsinsituts ist. Fußen wird die ISO-Norm auf den drei Kernbereichen Umwelt, Soziales und ökonomische Transparenz, erklärt Neureiter der "Wiener Zeitung". Damit werden auch ethische Investments der Firmen ein Thema. Wenn ein Unternehmen die ISO-Norm führt, betrifft das in weiterer Folge auch seine Lieferanten: Was für das Unternehmen selber gilt, soll auch auf Lieferanten übertragen werden. Spätestens dann kommen auch kleine und mittlere Betriebe in Kontakt mit der Norm, ist Neureiter überzeugt.



Ausbildung ist noch ein "wunder Punkt"



Ein "wunder Punkt" ist laut Neureiter noch die Ausbildung von CSR-Experten. Derzeit gibt es in Österreich verschiedene Lehrgänge unterschiedlichster Qualität. Auch in diesem Bereich soll eine Norm Abhilfe schaffen, die im Normungsinstitut bis Ende des Jahres erarbeitet werden soll. Dafür ist es höchste Zeit, denn spätestens, wenn die Norm in Kraft tritt, wird die Wirtschaft Experten nachfragen, die nicht nur über ein Modethema parlieren, sondern ganzheitliche Konzepte schaffen.