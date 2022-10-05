Währungsspiele

Auf Ersuchen des Finanzministeriums stoppte die Bank of Japan vor knapp zwei Wochen den Kursverfall des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar. Die Marktintervention erfolgte, nachdem die Zentralbank mitgeteilt hatte, dass sie an ihrer extrem akkommodierenden Geldpolitik nichts ändern werde. Der Yen fiel um 3,7 Prozent von 145,85 Dollar auf einen Tiefstand von 140,35 Dollar. Aktuell liegt er wieder bei knapp unter 145 Dollar und bestätigt damit, dass Devisenmarktinterventionen wenig Wirkung zeigen, wenn nicht kurz darauf eine Änderung der offiziellen Geldpolitik oder andere Maßnahmen folgen.



Japans Devisenreserven belaufen sich auf stolze 1,175 Billionen Dollar. Will es diese nicht aufbrauchen, muss es Dollar durch den Verkauf von US-Staatsanleihen aufnehmen und anschließend verkaufen, um den Yen zu stützen. Japans Gesamtinflation beträgt 3 Prozent, die Kerninflation 1,6 Prozent. Beide müssen mindestens drei Monate lang über diesen Werten liegen, um die Bank of Japan zu einer Änderung ihrer Politik zur Steuerung der Renditekurve zu veranlassen. Die Märkte gehen davon aus, dass der offizielle Leitzins bis Juni 2023 von minus 0,1 auf 0,1 Prozent steigen wird. Im Vergleich zu anderen OECD-Zentralbanken scheinen die Gouverneure der Bank of Japan von einem anderen Stern zu sein.



Sind Europas Notenbanken im Panikmodus? Offenbar werden sie alle ungeduldig, wie die Zinserhöhungen der schwedischen Riksbank um 1 Prozentpunkt und der Schweizerischen Nationalbank um 0,75 Prozentpunkte zeigen. Die schwedische Krone schwächte sich in der Folge gegenüber dem Euro stark ab, während der Schweizer Franken auf neue Mehrjahrzehnthochs anstieg. Die Währungsspannungen nehmen zu. Die bescheidene und maßvolle Zinsanhebung Bank of England um 0,5 Prozentpunkte sorgte neben einem unkontrollierten Abrutschen des Pfunds für Aufruhr auf dem Anleihemarkt Markt. Die finanzpolitischen Initiativen der Regierung von Premierministerin Liz Truss beunruhigen die Anleger britischer Staatsanleihen sehr.



Gleichzeitig wird die Vorrangstellung des US-Dollar bekräftigt. Seine Glaubwürdigkeit als sicherer Hafen erhält Auftrieb. Immer mehr Währungen beginnen unter der anhaltenden Dollar-Stärke zu schwächeln. Im Mittelpunkt steht die Reaktion der US-Notenbank Fed auf die Leitzinsen, die die meisten OECD-Zentralbanken in ihrer Entschlossenheit überrascht zu haben scheint. Die vom Markt implizierten Leitzinsen deuten auf ein Niveau zwischen 4,5 und 5 Prozent im Frühjahr 2023 hin. Die politische Divergenz zwischen der Fed und einer wachsenden Zahl von Zentralbanken ist eine Tatsache. Schon 1971 witzelte US-Finanzminister John Connally: "Der Dollar ist unsere Währung, aber er ist euer Problem." Unter Präsident Richard Nixon verhandelte er den Ausstieg aus Bretton Woods, um Währungs- und protektionistische Handelsfragen zu regeln. Am Ende wertete der Dollar um etwa 20 Prozent ab, und die Spannungen nahmen ab. Heute ist festzustellen, dass die Ungleichgewichte erst langsam sichtbar werden. Sie nehmen aufgrund unterschiedlicher finanz- und geldpolitischer Entscheidungen zu. Währungsvolatilität und Währungsspiele sind wieder da.