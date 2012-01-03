Walsperma und Orgasmusschuhe

So mancher soll es mit einem ausgeprägten Halbwissen schon in höchste Positionen gebracht haben. Andere wieder nur ins Fernsehen. Wie die amerikanische, nun ja, Reality-TV-Persönlichkeit Snooki Polizzi. Die hat es jetzt in die Liste der besten wissenschaftlichen Falscheinschätzungen geschafft, die von der britischen Organisation "Sense of Science" zusammengestellt wurde. Die junge Dame ist nämlich der Meinung, dass Walsperma die Ozeane salzig macht. Nun ist diese Einschätzung ohne Zweifel unterhaltsam, aber nichtsdestotrotz falsch. Für große Teile der Ozeane.



Designer Christian Louboutin, der seinen mittlerweile bei jedem Delka abwärts kopierten rotbesohlten "Kult"-Schuhen einen neuen Marketingschub verleihen wollte, hat auch eine beachtliche Theorie: Die Biegung des weiblichen Fußes in High Heels entspreche nämlich der Fußstellung beim Orgasmus. "Wer sich also einen hohen Stöckelschuh anzieht, begibt sich in eine mögliche Orgasmussituation." Die Betreiber von "Sense of Science" machten ihn nun darauf aufmerksam, dass er eventuell Kausalität und Wirkung durcheinanderbringe. Fast ein bisschen humorlos.



Mit der Idee von Senior-Rockerin Suzi Quatro können sich wahrscheinlich noch die meisten anfreunden. Zumindest alle, die auch mit, sagen wir mal, individuellen Hausmitteln operieren. Suzi Quatro nämlich schwört auf ihren Darmreiniger. Auch bei Halsweh. Dass das noch harmlos ist, weiß jeder, der den Film "My Big Fat Greek Wedding" gesehen hat. Da hat der Familienpatriarch auch ein rezeptfreies Allheilmittel: Fensterputzmittel.