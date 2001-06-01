Walt Hall: "I will never forget Vienna"

Rottmeyer hob die Verdienste Walt Halls um die Intensivierung der bilateralen Wirtschaftskontake hervor, die rund 400 in Österreich ansässigen US-Unternehmen würden "viel zu unserem Wirtschaftswachstum beitragen". Als "traumhaft" bezeichnete die Botschafterin die Kooperation mit der Amerikanischen Handelskammer in Österreich, viele gemeinsame Projekte und Studien hätten zu einem besseren Verständnis füreinander und zu einem überproportionalen Anstieg der Geschäftsbeziehungen geführt - und: "Je besser die Geschäfte gehen, umso leichter kann man gemeinsame Ziele erreichen". Mit Verweis auf die US-Herkunft der Rebstöcke überreichte Rottmeyer burgenländischen Uhudler der Sorte "Clinton" als Abschiedsgeschenk, Walt Hall stiftet Wien, "das ich niemals vergessen werde", zum Abschied eine Bronzeskulptur, die gemeinsam mit Bürgermeister Michael Häupl enthüllt werden wird.