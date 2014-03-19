Wann können wir Soylent und Steine an der Bankomatkasse kaufen

Die neuesten Presse Meldungen aus den wichtigsten Ressorts im Jahre 2024: Die Finanzministerin Glawischnig meldet eine neue Rekordernte an runden und grauen Steinen. Gleichzeitig kündigt die Ministerin eine Senkung der Mehrwert Steuer von 49,7% auf 49,6% an. Bundeskanzler Kurz verspricht weitere Lohnsklaven aus den separatistischen westlichen Bundesländern. Die beste Meldung kommt jedoch vom Bundespräsidenten Pröll: Dieser meldet weitere Soylent Green Lieferungen und die Festnahme von Photovoltaik und Fahrrad Schmuggler an der Grenze zu Ungarn!

Wenn die Realität zum Verzweifeln ist, bleibt nur noch die Satire. Besonders hart wird es wenn die staatlichen Rundfunk Kasperln einen Maulkorb von dem zentralistischen Energieversorger verpasst bekommen. Deutlich wird auch die Ausweglosigkeit aus der Todesspirale, wenn die Grünen noch immer glauben mit dem Mitregieren etwas verhindern zu können. Wenn die Umweltbewegung parlamentarischen Widerstand zu der Photovoltaik Strafsteuer zeigt, ist es nur ein weiteres grünes Feigenblatt. Die Umweltbewegung ist in Wahrheit gescheitert. Es war eine Illusion das System von innen heraus ändern zu können. Es sollte daher kein Hypo Ausschuss stattfinden. Besser wäre es dem Rat vom Schweizer Denker Pestalozzi und aktueller dem US Denker Kunstler zu folgen: Die schrittweise Demontage von allem was größer ist als ein Bezirk. Nationalstaaten, Bundesländer oder Konzerne. Aber auch teure und überdimensionierte Infrastrukturen wie Städte und Autobahnen. Nur noch so wird ist es möglich sein in ein paar Jahrzehnten unsere Menschlichkeit zu bewahren. Es sollte uns bewusst werden, dass wir nicht länger einem Expansionswütigen und auf steigende Geldmengen sinnendes System dienen können. Es sind die klassischen Ideen von Fortschritt und Nationalstaatlichkeiten welche uns darauf programmiert haben unser aller Lebensgrundlage zu zerstören.