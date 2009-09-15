Wann platzt die Blase?

Die Vereine der englischen Premier League sind laut Angaben des Fußball-Verbandes insgesamt mit 3,38 Milliarden Euro verschuldet. Zahlreiche Klubs sind im Besitz irgendwelcher Konsortien und Investoren, die ja eigentlich mit dem Fußball Geld verdienen wollen. Nicht wenige von ihnen sind auf der Suche nach neuen Konsortien und neuen Investoren, die dann natürlich das Gleiche anstreben werden. Das kann nur solange gut gehen, so lange es auch Interessenten gibt. Doch das wird nicht ewig der Fall sein, wenn der Schuldenberg beharrlich weiter wächst. Gerade in Tagen, an denen weltweit der Pleite der Lehman Brothers gedacht wird, sollte diese Entwicklung zu denken geben. Wäre ja ewig schad um Fußballvereine wie Manchester United, Liverpool, Arsenal oder Chelsea.