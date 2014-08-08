"Wann überzuckern ÖVP und SPÖ das endlich?", kommentiert Meinungsforscher Peter Hajek eine Umfrage aus Deutschland. Dort ist das Ansehen der Bundesregierung laut ARD-Deutschlandtrend auf einem Rekordhoch, berichtet "Spiegel Online". 59 Prozent der Befragten zeigten sich zufrieden oder sehr zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist so beliebt wie nie zuvor.



Dauerblockade

Hajek: "Bei uns ist das genau umgekehrt, 65 bis 70 Prozent sind mit der Regierungsarbeit von ÖVP und SPÖ unzufrieden." Ein Grund: Einerseits das wirtschaftliche Umfeld: In Deutschland sinken Arbeitslosigkeit und Schulden, in Österreich ist es umgekehrt. Nächster Grund: "In Deutschland gibt eine starke Kanzlerin den Weg vor, das wird honoriert." In Österreich hingegen hätten die Menschen das Gefühl, dass sich die beiden Koalitionsparteien bei den großen Themen wie Bildung oder Steuerreform gegenseitig blockieren würden. Hajek glaubt, dass sich nur eine Partei bewegen müsste, damit die Blockade gelöst wird. Denn das würde die andere Partei unter Zugzwang bringen. "Doch die Parteien wollen ihre Stammwähler nicht vergraulen. Diese Strategie ist sinnlos, denn damit hat man noch jede Wahl verloren. Das ist der Weg in die Marginalisierung."

Originalartikel Spiegel Online