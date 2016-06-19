War die Zeit, Bundeskanzler zu werden, länger, als die Zeit, Bundeskanzler zu sein?

Was unterscheidet eigentlich die Regierungsstile von heute und von gestern? Wie kann der Regierungsstil von gestern alt sein, wenn der doch immer neu war, und der von heute neu sein, wenn er doch so alt wie der von gestern ist?



Wurde Regieren zu einer Art Kür? "Ein Dreifach-Kurz, und gleich danach ein zweifacher Mitterlehner. Beide souverän gestanden. Aber jetzt, jetzt setzt er zu einem einfachen Strache an, hebt ab, springt hoch hinaus, aber, ein bisschen zu links lastig, Achtung, das schaut gefährlich aus, ..."



Den meisten ist der Stil, der Schulen wieder zu Bildungsstätten, Spitäler wieder zu Genesungsorte, Straßen zu jeder Tages- und Nachtzeit wieder sicher, den Arbeitsmarkt wieder zu einer Begegnungszone auf Augenhöhe macht, egal.



Egal, was Medien publizieren, die Menschen wollen eine angenehme Gegenwart und für ihre Kinder eine angenehmere Zukunft.



Österreich ist ein Verhältniswahlrecht gewöhnt. Diese neumodischen Versuche, durch die Hintertür Zustände wie bei einem Mehrheitswahlrecht hereinzuschwindeln, verstören bis verschrecken. Leben und und leben lassen, und dabei ein bisschen matschkern, aber trotzdem morgens gerne aufstehen und abends gerne niederlegen.



Frei nach Goethe:

Soll ich mit dir die Macht mir teilen,

Pudel, so lass das Heulen,

So lass van Bellen!

Solch einen störenden Gesellen

Mag ich nicht in der Nähe leiden.

Einer von uns beiden

Muss Regieren meiden.

Originaltext zum Vergleich:

Soll ich mit dir das Zimmer teilen,

Pudel, so lass das Heulen,

So lass das Bellen!

Solch einen störenden Gesellen

Mag ich nicht in der Nähe leiden.

Einer von uns beiden

Muss die Zelle meiden.

Während ein Teil die Besetzung

Faust - Kern

Pudel - Mephisto - Strache

ventiliert, wird ein anderer Teil eher dem bekannten Zitat, das also war des Pudels Kern, Folge leisten.



Die große Lösung kommt erst in Faust II. Ob es eine solche auch in Kern II geben wird, scheint etwas fraglich; so fraglich, ob es überhaupt eine Kern II geben wird.