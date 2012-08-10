War es für Dich auch so schön?

"Also ich hab schon das Vorurteil, dass Brünette ein bisschen kultureller sind." Sagte jüngst ein Bursch Marke "Saturday Night Fever" im Fernsehen zum Thema Blondinen. Warum das hier steht? Keine Ahnung. Die Redaktion der "Wiener Zeitung" übersiedelt dieser Tage an einen neuen Bürostandort. Das bedeutet: Alles muss raus. Und das Post-it mit diesem einst begeistert notierten Zitat kann jetzt auch weg.



So ein Umzug bringt ja vor allem eine Einsicht: Ziemlich viel kann weg. Von einer ganzen Menge liebgewonnener Zettelchen, die sich seit Jahren auf dem Schreibtisch türmen, trennt man sich plötzlich herzlos. Das ist ein bisschen unfair. Manche Meldung kam einfach zur Unzeit und hat es dann nicht mehr in diese Kolumne geschafft. Und soll sie schmählich unkommentiert bleiben? Das wäre doch schade um das Potenzial solch bahnbrechender Meldungen wie: "Stubenfliegen sind zu laut beim Sex". Oder: "Sex macht Tintenfische müde". Ob das Tintenfischmännchen fragt, ob es für das Tintenfischweibchen eh auch schön war, bevor es selig einbüselt, werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Sommerloch erfahren. Ganz viel gäbe es auch darüber zu sagen, dass Tom Jones an diesem Wochenende ausgerechnet in Mörbisch auftritt. Und zwar mehr, als einfach nur platt zu konstatieren, dass hier mal einer einsieht, dass das Publikum in Würde mitaltert. Und sicher keine Banalitäten über die Größe der Unterhosen, die ihm mittlerweile ergeben zugeworfen werden. Nein, da gäbe es viel mehr, viel Lichtvolleres zu sagen. Allein, die Notizen sind in der Kiste. Und die Kiste, die ist weg.