Warnstufe 6: Was tut Österreich?

Gesundheitsministerium (GM)



- Krisenstab arbeitet in Permanenz (Evaluierung der Situation und Empfehlungen für weitere Vorgangsweise)



- nationale Informationsweitergabe



- Information der Bevölkerung: Situation, Reiseempfehlungen, Pandemieplan



- Aktualisierte Informationen und Richtlinien für Ärzte/Apotheker



- Kontaktaufnahme mit Impfstoffherstellern: Sicherung der frühen



Versorgung



- Aktivierung des Pandemieplanes



Landesgesundheitsbehörden/Landessanitätsdirektionen



- Landesinterne Informationsweitergabe (Krankenanstalten, Ärzte, Apotheker, Rettungs- u. Krankentransportdienste,...)



- Beitrag zur epidemiologischen Überwachung



- Unterstützung der Informationspolitik des GM



- Überprüfung/Aktivierung der Landes-Pandemiepläne



- Vorbereitung des raschen, gezielten Einsatzes des Pandemie-Impfstoffes und Vorbereitung der Verteilung und Abgabe der Neuraminidasehemmer (z.B. Tamiflu) für die Prophylaxe



Nationale Referenzzentren:



- Fortführung der epidemiologischen und labordiagnostischen Überwachung



- rasche Aufbereitung und Weiterleitung der Daten an die Gesundheitsbehörden



Impfstoffhersteller:



- Impfstoffherstellung auf Basis des Pandemie-Stammes



AGES PharmMed:



- nationale Zulassung/Freigabe des Pandemie-Impfstoffes



Krankenanstalten/ akutmedizinische Versorgungseinrichtungen (inkl. ärztlicher Bereitschaftsdienste):



- Überprüfung: Spitalskatastrophenpläne/ Pläne für erhöhtes Patientenaufkommen, Personalverfügbarkeit, Verfügbarkeit von Schutzbekleidung



(APA)