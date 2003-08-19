Warnung vor einem Nein

"Wir wären nicht mehr volles EU-Mitglied", sagte Rasmussen. Dänemark wäre isoliert wie Norwegen (das zweimal den EU-Beitritt ablehnte). Über die neue EU-Verfassung haben neben Dänemark auch Frankreich, Irland, Portugal und Spanien Referenden angekündigt. Die dänischen Ausnahmebestimmungen (bezüglich Euro und Verteidigung) könnten einer gesonderten Abstimmung unterzogen werden. Den Maastricht-Vertrag lehnten die Dänen 1992 beim ersten Referendum ab, die Franzosen stimmten ihm nur knapp zu. Irland stimmte ebenfalls erst im zweiten Anlauf dem Nizza-Vertrag zu. Die neue Verfassung muss in allen EU-Ländern verabschiedet werden, damit sie in Kraft treten kann.