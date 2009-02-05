Warten auf das Okay aus Brüssel

Der Zuschuss gilt als Restrukturierungshilfe und wird daher mit Auflagen für die marode AUA verbunden sein. Diese könnten jedoch deutlich weniger harsch ausfallen als bei anderen Fällen, wie Alitalia oder Olympic Airways. Diese waren zu massiver Flottenreduzierung und einer völligen Neugründung verdonnert worden. Sie hatten jedoch in den letzten Jahren bereits massive Staatshilfen in Anspruch genommen. Im EU-Recht gilt für Fluggesellschaften die magische Zehn-Jahres-Grenze, innerhalb der nur einmal ohne drastische Struktureinschnitte auf Staatskosten umstrukturiert werden darf. Und die AUA hatte lediglich in den frühen 1980er Jahren einen vom Finanzministerium gesponserten Schuldenerlass von knapp 8,5 Millionen Euro erhalten, wie aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von Finanzminister Josef Pröll hervorgeht. Eine weitere Zahlung aufgrund des Luftfahrt-Entschädigungsgesetzes über 3,4 Millionen im Jahr 2003 entspricht auch nicht der Dimension einer Restrukturierungssubvention.



Die (bereits von der EU bewilligte) Nothilfe über 200 Millionen Euro muss die AUA nach Gewährung der 500 Millionen für den Umbau des Unternehmens allerdings bis zum Closing - wohl noch vor dem Sommer - zu marktüblichen Konditionen zurückzahlen.