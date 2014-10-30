Warten auf den großen Gegenschlag

Die Angst, die sich in der arabischen Welt ausbreitet, zeigte sich letzte Woche bei meinem Vortrag am Columbia Global Center in Amman, als eine arabische Frau sagte, dass mein Titel über die "Krise" in der Region nicht zutreffend sei: "Auflösung" müsse es heißen. Die Zuhörer spendeten laut Beifall.



Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) haben, scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht, die Schranken der Macht durchbrochen. Die politischen Eliten sind bestürzt. Und sie sind wütend auf die USA (wie immer). Die Besorgnis hat sich durch das langsame Vorgehen von US-Präsident Barack Obama verstärkt. Es war quälend zu hören, wie Jalal al-Gaood, ein Stammesführer vom Albu-Nimr-Clan entlang des Euphrats, mir vorige Woche in einem Interview erzählte, wie seine Heimatstadt überrollt wurde, weil die USA den Nachschub für die Stammesalliierten nicht besorgt hatten.



Seit ich von meiner Nahostreise zurück bin, habe ich von US-Regierungsbeamten mehr über ihre Pläne erfahren. Die Strategie hat viele Wenn und Vielleicht und sie ist zweifellos noch nicht fertig, wie ein Regierungsbeamter offen zugab. Die USA verbuchen eine Reihe von kleinen Erfolgen: Die Luftschläge unterstützten die irakischen und kurdischen Streitkräfte, die die Dämme von Mosul und Haditha befreit haben, und Irbil und Amerli wurden erfolgreich verteidigt. Aber große, riskante Operationen, wie Mossul zurückzuerobern, sind erst in vielen Monaten möglich.



US-Kommandanten wissen, sie müssen schnell handeln, um für die Sunniten glaubwürdig zu sein, besonders seit Albu Nimr und andere Stammeshochburgen in der Provinz Anbar gefallen sind. Die USA hätten Luftschläge einsetzen können, aber das Risiko von sogenannten Kollateralschäden wurde als zu hoch eingeschätzt.



5000 Kämpfer von sunnitischen Stämmen sollen ausgebildet werden, sehr dringend. Innerhalb von zwei Wochen soll mit der Rekrutierung und Bezahlung begonnen werden. Hunderte von US- und anderen Ausbildern sollen bis Jahresende vor Ort sein. Um zu helfen, die Sunniten anzuwerben, soll ein hochrangiges Mitglied der schiitisch-geführten Regierung noch diese Woche 70 Stammesführer treffen. US-Regierungsbeamte glauben, dass rund die Hälfte dieser Stämme bereit sind, mit dem IS zu brechen.



US-Regierungsbeamte möchten außerdem Jabr al-Jibouri, einen prominenten Stammesführer, in die Regierung bringen, vielleicht als Chef der Nationalgarde oder als nationalen Sicherheitsberater. Sein Bruder sagte mir vorige Woche in Amman, dass dieser Schritt einige Stammeskämpfer vom IS wegreißen könnte.



Militärkommandanten halten immer Ausschau nach Zeichen des Fortschritts, und so sehen sie Schwächen des Feindes, auch wenn die Extremisten weiter an Boden gewinnen. Laut Geheimdienstberichten gibt es innerhalb des IS Spannungen, zwischen Irakern und ausländischen Kämpfern.



Die US-Strategie besteht aus einigen soliden militärischen Plänen, aber auch aus Wunschdenken. Die fragwürdigste Annahme ist, dass irakische und syrische Rekruten gegen die Extremisten gewinnen können, ohne dass US-Berater im Kampf an ihrer Seite sind.



Übersetzung: Redaktion